Рейтинг Байдена среди американцев стремительно падает

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту президента США опустился ниже 50 процентов. Такие данные приводит компания Gallup, сообщает Лента.Ру.

Это самый низкий показатель доверия населения за весь срок его президентства. В июне этот он составлял 56 процентов.

Согласно результатам опроса общественного мнения за период с 6 по 21 июля, 45 процентов респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена. Еще пять процентов пока не сформировали мнение по данному вопросу.

Примечательно, что рейтинг Байдена падает среди его сторонников по Демократической партии. В ходе опроса доверие ему высказали 90 процентов однопартийцев, хотя в январе этот показатель держался на отметке 96-98 процентов.

Причиной такого падения аналитики считают прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса: темпы вакцинации замедляются и число случаев заражения COVID-19 растет. Кроме того, отмечают эксперты, Байден до сих пор не выполнил ряд своих предвыборных обещаний.