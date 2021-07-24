Итальянцы подарили Киеву скульптуру

Посольство Италии в Украине подарило Киеву скульптуру архитектора Паоло Коия. Она выполнена из стали - в форме ДНК человека, сообщает Корреспондент.

Как информирует КГГА, подарок от итальянских дипломатов установили напротив костела святого Николая в Киеве.

В Департаменте культуры столичной администрации объяснили, что скульптура символизирует творческую итальянскую душу и темперамент.

"Частица Италии в центре Киева" , - пояснили чиновники.

Скульптуру передали украинской столице в рамках Дня итальянского дизайна 2021. Это ежегодное мероприятие, основанное Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии в сотрудничестве и при поддержке Минкульта страны.