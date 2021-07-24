Итальянское посольство подарило Киеву скульптуру
Посольство Италии в Украине подарило Киеву скульптуру архитектора Паоло Коия. Она выполнена из стали - в форме ДНК человека, сообщает Корреспондент.
Как информирует КГГА, подарок от итальянских дипломатов установили напротив костела святого Николая в Киеве.
В Департаменте культуры столичной администрации объяснили, что скульптура символизирует творческую итальянскую душу и темперамент.
"Частица Италии в центре Киева", - пояснили чиновники.
Скульптуру передали украинской столице в рамках Дня итальянского дизайна 2021. Это ежегодное мероприятие, основанное Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии в сотрудничестве и при поддержке Минкульта страны.