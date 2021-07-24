Послы G7 обсудили с Украиной изменения климата

Послы "Большой семерки" обсудили с министром защиты окружающей среды Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной вклад Украины по борьбе с климатическими изменениями, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в посте G7AmbReformUA в Twitter﻿.

"Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 (конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго в ноябре 2021 года - ред.) до конца июля" , - говорится в сообщении.

Также дипломаты приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросов СО2 в атмосферу.