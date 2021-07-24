Китай вводит ответные санкции против США

Китай вводит санкции в отношении нескольких американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится на сайте МИД КНР.﻿ Как передает BBC News, контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман должна посетить Китай.

Санкции вводятся в отношении бывшего министра торговли США Уилбура Росса, бывшего директора офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатана Стиверса, председателя Национального демократического института США Ким До Юн, полномочного представителя Международного республиканского института в Гонконге Адама Кинга, председателя Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, директора департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что недавние санкции США были направлены на то, чтобы "безосновательно очернить деловую среду Гонконга" и "серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения". Оно заявило, что введет санкции в отношении семи американских физических и юридических лиц.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами, по сообщению BBC News заявила, что США "не испугались" ответных действий Китая.