Итальянцы массово вакцинируются, чтобы посещать рестораны

После правительственного решения с 6 августа сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения ресторанов и ряда других возможностей, итальянцы начали массово записываться на прививку, сообщает Европейская правда.

Как передает местное издание Ansa, в Пьемонте через несколько часов после этой новости темпы записи на прививку удвоились.

"Каждый час мы регистрируем на портале вдвое больше записей, чем в среднем в предыдущие дни" , - рассказал губернатор Альберто Чири.

В регионе Лацио сообщили, что с вечера предыдущего дня зарегистрировали 38 000 желающих вакцинироваться. В Ломбардии записалось 49 000 человек - на 30 тысяч больше, чем за день до того.

В Кампании сообщили, что вместо традиционных 4-5 тысяч человек в день накануне вечером за считанные часы зарегистрировались 10 тысяч, а до 4 утра - еще дополнительные 8000 желающих. В то же время, в некоторых регионах не зафиксировали резкого "скачка" количества регистраций.