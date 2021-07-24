От США на "Крымской платформе" будет член правительства - Кент

На саммите «Крымской платформы» 23 августа США будут представлены членом правительства. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает Крым.Реалии.

«От нас будет член Кабинета (правительства США - ред.). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член Кабинета» , - отметил он, отвечая на вопрос о том, как США будут представлены на саммите.

Джордж Кент добавил, что Вашингтон «понимает, что это очень важно». Дипломат напомнил, что на этой неделе встретился с представителями крымскотатарского народа, в частности - Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

В то же время по мнению Кента, «речь идет не только о том, что состоится 23 августа».