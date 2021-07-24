Палестинцы столкнулись с ЦАХАЛ, погиб подросток
Палестинский подросток погиб из-за травм, полученных в результате столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу недалеко от города Рамаллах, сообщает, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями израильских солдат, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата ЦАХАЛ получили легкие ранения и были доставлены в больницу.
"Сегодня ночью в больнице скончался 17-летний палестинец от тяжёлых ран, которые получил вчера днем в столкновениях с израильскими войсками в деревне ан-Наби Салех возле города Рамаллах", - говорится в заявлении Минздрава Палестины.