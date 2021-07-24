Арестович заявил, что украинская делегация ТКГ не поедет в Минск

Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Украина 24", сообщает РБК-Украина.

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" , - заявил Алексей Арестович.

При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор - оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.