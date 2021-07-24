Сочи из-за сильного ливня накрыл потоп

В Сочи прошел сильный дождь. После этого город оказался затоплен. Из берегов вышла река Дагомыс, сообщает Корреспондент.

Тогда же власти Сочи предупредили местных жителей и туристов о возможной эвакуации в Хостинском районе города из-за непогоды и наводнения. В городе включили сирены.

"В результате выпадения обильных осадков в Сочи произошло подтопление 1 участка ФАД А-147 в п. Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от п. Хоста до п. Адлер" , - сообщили в службе спасения.

Как позже уточнили в МЧС РФ, эвакуация населения не потребовалась. Администрация Сочи уже заявила, что ливень прекратился, вода в реках идет на спад при этом наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. По данным властей, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет.

Вместе с тем Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщает о том, что до 26 июля в Краснодарском крае местами пройдут дожди, возможны грозы, град, шквалистый ветер.