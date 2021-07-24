На 3-D принтере напечатали настоящее человеческое ухо

Ученые из Уэльса напечатали на 3D-принтере человеческое ухо, полностью анатомически соответствующее настоящему. Далее специалисты используя человеческие клетки и растительные материалы намерены производить носы, щеки, хрящи, сообщает Обозреватель.

Технология придет на смену пластиковым протезам, которые ранее использовались для людей с травмами лица, написал Mailonline﻿. Печатать инновационные части тела будут на основе человеческих клеток и растительных материалов.

Напечатанное на 3D принтере ухо. Источник: Getty Images

Финансировать проект взялись Фонд без шрамов и Health and Care Research Wales. На разработку технологии и создание первого успешного опытного образца у ученых ушло около трех лет и 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Поводом для исследования стали жалобы многих пациентов с травмами лица, которые сообщили, что не чувствуют "свои пластиковые заменители частью себя и хотели бы создать новые органы из своих же клеток".

Для печати частей лица используются стволовые клетки . Источник: Getty Images

"В основе конструкции лежит хрящевой каркас, на который наращиваются собственные стволовые клетки пациента" , – пояснили ученые.

Первая часть процесса включает в себя получение стволовых клеток, специфичных для хряща человека, от пациентов и наноцеллюлозы (из растений) для создания материала для печати. Вторая фаза заключается в помещении материала в 3D принтер и печать органа.

Новые протезы заменят платиковые. Источник: Getty Images

Ученые подчеркнули, что новый метод совершенно безболезненный для людей и, что важно, не предполагает сложных хирургических вмешательств для получения донорских тканей, как это происходило ранее.

"У автоматических манипуляторов есть сопло на конце, которое испускает печатное вещество – в данном случае клетки и материалы растительного происхождения слой за слоем", написало издание.

По словам ученых искусственные биоорганы безопасны, нетоксичны и хорошо переносятся иммунной системой.

Исследователи отметили, что один из 100 человек в Великобритании имеет значительные лицевые дефекты, которые могут сказаться на их личном психическом здоровье.