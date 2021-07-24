Американские политики присоединились к бойкоту Олимпиады в Пекине

Американские законодатели присоединились к активистам и китайским этническим меньшинствам, которые призывают Международный олимпийский комитет (МОК) перенести или отложить проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, если китайское правительство не прекратит геноцид уйгуров, сообщает Зеркало недели.

Как передает агентство Axios некоторые политики, и правозащитные группы считают бойкот Олимпиады самым прямым способом сдерживания китайского правительства.

Джефф Меркли, Марко Рубио, Джеймс Макговерн и Крис Смит написали письмо президенту МОК Томасу Баху, где утверждают, что Олимпиада не должна проводиться в стране, "правительство которой совершает геноцид и преступления против человечности". Также они добавили, что не видели доказательств того, что МОК предпринял какие-либо шаги, чтобы заставить китайское правительство изменить свое поведение.

МОК ранее заявлял, что он не является "сверхмировым правительством" и не должен решать политические вопросы Китая. Организация столкнулась с противоречиями из-за контракта на униформу с китайской фабрикой, которая рекламирует свой синьцзянский хлопок. Синьцзянский хлопок производится на хлопковых плантациях, на которых работают уйгуры.