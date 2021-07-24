Курс валют НБУ на 24 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 24 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 23 июля, не изменился и составил 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 24 июля 2021 года.
Курс евро не изменился и составил 32.03 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 24 июля 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 24 июля 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 37.43 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 24 июля 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.58 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 июля 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и составил 7.03 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 24 июля 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.191500
|EUR
|Евро
|32.034300
|RUB
|Рубль
|0.368200
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.431800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.580100
|PLN
|Польский злотый
|7.025100