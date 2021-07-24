Американцы считают, что современные дети будут беднее родителей

Согласно исследованию Pew Research Center, в среднем 64% респондентов в 17 странах и 68% опрошенных в США полагают, что финансовое состояние современных детей будет хуже, чем у их родителей, сообщает ИноTV.

Как отмечает Insider, мировой экономический кризис 2008 года, вызванная пандемией рецессия и климатические изменения стали важным фактором, препятствующим финансовому благополучию миллениалов и поколения Z.

Казалось бы, экономика по всему миру начала восстанавливаться и люди приобрели более оптимистичный настрой, однако многие по-прежнему думают, что последствия кризиса будут ощущаться ещё долго.

Как показывает новый опрос исследовательского центра Pew Research Center, в 17 странах, включая США, большинство респондентов считают, что финансовое состояние детей будет хуже, чем у их родителей. В среднем по всем государствам, участвовавшим в исследовании, 64% людей настроены пессимистично в отношении финансового будущего детей.

В Америке, людей, придерживающегося такого мнения, ещё больше — 68%. Но сильнее всего за молодое поколение переживают жители Франции и Японии, где 77% опрошенных считают, что дети будут жить хуже своих родителей.