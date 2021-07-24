В Украине третьи сутки подряд более 700 новых COVID-инфицированных

По состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировано 745 новых случаев коронавируса. Это на 18 случаев меньше, чем накануне, и на 19 случаев больше, чем два дня назад. Умерло 24 человека, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные опубликованы в Минздраве.

Среди инфицированных 51 ребенок и 20 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 395 человек, летальных исходов — 24, выздоровели — 394 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР — 39 142 человека, методом ИФА — 7 326 человек, экспресс-тестами — 13 235 человек.

За все время пандемии в Украине заболели — 2 248 164 человека, выздоровели — 2 184 036 человек, летальных случаев — 52 835, проведено ПЦР-тестов — 11 258 394.

Напомним, по состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировано 763 новых случая коронавирусной болезней и, это на 37 случаев больше, чем накануне утром. Жертвой инфекции стал 21 человек.