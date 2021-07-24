Страны G20 не договорились по климатическим целям

Министры стран "большой двадцатки" (G20, Группа двадцати) не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года, сообщает DW.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G20.

Как сообщил итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт, государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.

Особое внимание во время встречи в Неаполе было уделено проблеме биоразнообразия, восстановления экосистем, защиты водных ресурсов и сокращения пластикового мусора в мировом океане.