В Литве закончилась колючая проволока для укрепления границы с Беларусью

В Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Корреспондент.

Правительство Литвы обратилось в другие страны.

"Все имеющиеся в армии Литвы запасы колючей проволоки потрачены, и сейчас ожидаются запасы из других стран" , - сказал министр.

Правительству пришлось обратиться за мировой помощью для продолжения укрепления государства. Польша не дала согласия на поставки колючей проволоки.

"Ближайшая страна - Польша, но Польше колючая проволока нужна в первую очередь для собственной границы. В настоящее время ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования. Заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров" , - сказано в сообщении.

Европейский союз готов оказать Литве денежную помощь в этом вопросе.