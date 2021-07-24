Попугая Кернеса выселили из горсовета Харькова

Попугая по имени Джонни, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли из горсовета в местный зоопарк, сообщает Корреспондент.

Там содержат нескольких птиц этой же породы ара, с которыми Джонни уже подружился. Птицу пока поселили в просторный зимний вольер, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров. В природе для места обитания птицы выбирают субтропические и тропические леса и саванны, поэтому зимние вольеры попугаев оснащены приборами для поддержания микроклимата круглый год.

Работники зоопарка утверждают, что здесь он чувствует себя комфортно и среди других птиц отличается лишь своей склонностью к сладостям.