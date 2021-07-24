В Великобритании выявили новый штамм коронавируса

Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса COVID-19, которая получила название B.1.621, сообщает Новое время.

В данный момент точно подтверждено 16 новых случаев заражения — все они были обнаружены у людей, которые ездили за границу. Доказательства начала распространения внутри Британии в данный момент отсутствуют.

Специалисты продолжают изучать вирус, чтобы понять, какие свойства он приобрел после мутации. Также неизвестно, как на новую мутацию влияет вакцина.