В Киеве обнаженный мужчина за рулем напал на женщину на улице

В Киеве обнаженный мужчина за рулем авто подъехал к женщине на улице около магазина и начал приставать - пытался силой затащить в машину, предлагал интим. Инцидент произошел на Троещине ночью на улице Богатырской.

Ошеломленная женщина принялась кричать и звать на помощь, и вскоре подбежали неравнодушные люди. Однако нападавший все же смог отбросить женщину авто на пешеходную дорогу, и умчал.

"Мужчина открывает дверь, и он оказывается полностью обнаженный и в неадекватном состоянии. Силой пытается меня затащить внутрь, предлагая "прекрасно провести вечер, пососать". Я начинаю кричать на весь микрорайон и сбегаются люди в округе, которые откликнусь на мой ор" , - описала инцидент пострадавшая.

Все вместе попытались задержать неадеквата, преградили ему дорогу, сорвали номерные знаки на его красном Dodge.

По словам киевлянки, на неоднократные звонки на "102" никто не отвечал, полицейские не перезванивали, и в итоге обращение не было зафиксировано, хотя к правоохранителям названивали с 00:10 до 02:00.