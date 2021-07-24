В особняке Бейонсе и Jay-Z случился пожар

Особняк в Новом Орлеане звездной пары Бейонсе и Jay-Z за 68 миллионов гривен охватил пожар. На место происшествия вызвали экстренные службы, которые смогли устранить огонь за два часа, сообщает Обозреватель.

Старинный особняк 20 века, который купили супруги в 2015 году, не сильно пострадал. Самих знаменитостей в тот момент дома не было, пишет TMZ﻿.

По данным портала, сначала в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке на территории дома знаменитостей, а через несколько часов здание был охвачен пламенем. Полиция подозревает, что особняк Бейонсе и Jay-Z подожгли недоброжелатели.

"Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть гораздо хуже. Это исторический дом, – сообщил представитель пожарной службы.

Полиция подозревает, что особняк Бейонсе и Jay-Z подожгли недоброжелатели. Источник: tmz.com

К слову, дом, где живет звездная пара в Новом Орлеане, построили в 1927 году. Первоначально здание принадлежало пресвитерианской церкви. Позже там располагалась балетная школа. Общая площадь дома – 1,2 тысячи квадратных метров, а оценивается здание в 2,4 миллиона долларов. Сейчас в особняке 6 спален, бассейн, лифт и спа.

Коротко о знаменитостях:

Бейонсе – американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Получила известность в конце 1990-х годов как лидер группы Destiny's Child. Также звезда сыграла главные роли в таких фильмах, как "Розовая пантера", "Девушки мечты", "Одержимость".

Jay-Z (Шон Кори Картер)– американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. Он был признан музыкальными изданиями Billboard и Rolling Stone как один из "100 величайших артистов всех времен".