Toyota запретила перепродажу новых Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300 настолько оказался популярным, что производитель был вынужден прибегнуть к... непопулярному решению. А именно, запретил владельцам «трехсоток» перепродавать свои машины в течение одного года, сообщает АвтоПортал.

В чем суть проблемы? Комментируя данное решение, Тойота объявила, что получила более 22 000 заказов (это очень много) на новый Land Cruiser 300 и временно прекратила прием новых заявок из-за опасений, что не сможет произвести такое количество машин. Естественно, на волне ажиотажа автомобиль может оказаться дефицитным.

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Следовательно, те, кто уже купили свои внедорожники уже имеют очевидное преимущество. Не исключено, что на этой волне такие клиенты захотят «навариться» на своих новеньких «трёхсотках» и продать их за куда большие деньги, чем потратили при покупке.

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Иными словами, Тойота, таким образом хочет избежать самой банальной спекуляции.

Но есть и другая причина запрета на перепродажу. Land Cruiser 300 – это самая новая модель в линейке производителя, настоящий эксклюзив, о котором сейчас много кто пишет и говорит. И в этой связи производитель боится, что новые внедорожники могут оказаться в руках сомнительных организаций, в том числе, террористов, и, таким образом, возникнет угроза имиджу всей марки. В данном случае речь идет в основном о боевиках ИГИЛ – последние очень любят ездить на Тойотах, причем настолько, что несколько лет назад власти США даже вынесли в публичную плоскость вопрос о том, откуда же у радикальных исламистов так много автомобилей японского производителя.

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Посему Toyota и решила оставить за собой право проводить дополнительные проверки клиентов, заказавших несколько Land Cruiser 300, в том числе – у разных дилеров. И если покупатель все же продаст свою машину раньше, чем через год, то тойота внесет его имя в черный список и никогда больше не будет иметь с ним дела.

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