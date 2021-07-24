Toyota запретила перепродажу новых Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300 настолько оказался популярным, что производитель был вынужден прибегнуть к... непопулярному решению. А именно, запретил владельцам «трехсоток» перепродавать свои машины в течение одного года, сообщает АвтоПортал.

В чем суть проблемы? Комментируя данное решение, Тойота объявила, что получила более 22 000 заказов (это очень много) на новый Land Cruiser 300 и временно прекратила прием новых заявок из-за опасений, что не сможет произвести такое количество машин. Естественно, на волне ажиотажа автомобиль может оказаться дефицитным.

Следовательно, те, кто уже купили свои внедорожники уже имеют очевидное преимущество. Не исключено, что на этой волне такие клиенты захотят «навариться» на своих новеньких «трёхсотках» и продать их за куда большие деньги, чем потратили при покупке.

Иными словами, Тойота, таким образом хочет избежать самой банальной спекуляции.

Но есть и другая причина запрета на перепродажу. Land Cruiser 300 – это самая новая модель в линейке производителя, настоящий эксклюзив, о котором сейчас много кто пишет и говорит. И в этой связи производитель боится, что новые внедорожники могут оказаться в руках сомнительных организаций, в том числе, террористов, и, таким образом, возникнет угроза имиджу всей марки. В данном случае речь идет в основном о боевиках ИГИЛ – последние очень любят ездить на Тойотах, причем настолько, что несколько лет назад власти США даже вынесли в публичную плоскость вопрос о том, откуда же у радикальных исламистов так много автомобилей японского производителя.

Посему Toyota и решила оставить за собой право проводить дополнительные проверки клиентов, заказавших несколько Land Cruiser 300, в том числе – у разных дилеров. И если покупатель все же продаст свою машину раньше, чем через год, то тойота внесет его имя в черный список и никогда больше не будет иметь с ним дела.