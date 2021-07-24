SkyUp меняет формы бортпроводников

Известная авиакомпания Украины SkyUp объявила об изменении формы для бортпроводников. Теперь женщины-стюардессы будут носить не туфли на каблуках, а удобные кроссовки, сообщает Обозреватель.

Так, теперь авиакомпания будет выбирать удобную одежду для бортпроводников. Больше всего измениться женская форма – стюардессы будут завязывать платок не на шее, а на плечах, сообщает Avianews﻿. Также поменяется макияж девушек – теперь можно сочетать голубые и оранжевые цвета, символизируя восход и заход солнца. А вот мужская форма при этом остается более классической.

Представители объяснили, что сменили каблуки на удобные кроссовки, поскольку стюардессы часто жаловались на дискомфорт. Девушки вынуждены много времени проводить на ногах, и удобная обувь должна улучшить их самочувствие.

Женщины стюардессы будут носить не туфли на каблуках, а удобные кроссовки. Источник: Twitter Виктора Ройса

Также стало известно, что облачиться в новую, более удобную и комфортную форму, бортпроводники смогут уже осенью этого года.