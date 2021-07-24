Минкульт назвал причину санкций против Wildberries

Санкции Совета по нацбезопасности и обороне против российского ретейлера Wildberries являются еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, ритейл из РФ Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы" , - сказал Ткаченко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей. Также санкции введены против "представительства ДНР" во Франции.