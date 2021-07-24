Витренко назвал предложения РФ по сохранению транзита неприемлемыми

Предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

"Во-первых, это (заявление Миллера) можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит" , - отметил Витренко в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".

Он добавил: "вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны" .

Витренко также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний со стороны РФ.