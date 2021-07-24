"Это не конец истории" – Госдеп о санкциях против Коломойского

Запрет США на въезд в эту страну украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции внешнеполитического ведомства, Госдепартамента, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело" , - подчеркнул американский дипломат.

Он напомнил, что украинский екс-премьер Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

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