В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В течение ближайших дней в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают быть крайне осторожными, сообщает РБК-Украина.

Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность:

  • в восточных областях,
  • Волынской области,
  • Житомирской области,
  • Крыма.

26 июля:

  • во Львовской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Сумской,
  • Николаевской областях
"Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics