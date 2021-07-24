Пакистан направил армию на границу с Афганистаном

Армия Пакистана направила своих военных на границу с Афганистаном для сдерживания боевиков, сообщает Лента.Ру.

Усиление мер безопасности на границе с Афганистаном производится на фоне вывода американских войск из страны. Уточняется, что солдаты поставлены с целью остановить возможные пересечения границы военными и боевиками.

Как заявил глава пакистанского МВД Рашид Ахмед, военные заменят пограничную полицию.

"Теперь регулярные войска контролируют границу после того, как они сменили военизированные формирования" , — сказал он.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы "Талибана", боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.