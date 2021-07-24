Как выбирать новый автомобиль в автосалоне: эксперты

Когда покупатель определяется с маркой и моделью своего будущего авто, наступает день похода в автосалон. Там его ждут реальные автомобили и продавцы-консультанты, которые с одной стороны помогут, а с другой – могут создать дополнительные сложности в проблеме выбора, сообщает 24 Канал.

Мы советуем отнестись к визиту в автосалон как можно серьезнее. Даже если вы уже имели возможность познакомиться с машиной, которая вас интересует, у коллеги, на парковке и т. п, все равно стоит посетить официального дилера и послушать аргументы компетентных профессионалов и выяснить различные варианты покупки.

Если автомобиль будет одним общим на всю семью, основные особенности модели лучше согласовать с вашей второй половинкой

Да, в большой степени это будет рекламная речь со стороны продавца, но следует признать, что покупателей в таких местах не обманывают. То есть вы можете задавать любые неудобные вопросы, и даже если прямого ответа не получите, сможете понять то, что вас интересует.

Подготовьте (запишите) заранее вопросы, которые наиболее важны для вас – даже те, которые вы вроде бы выяснили для себя. От хорошего специалиста всегда можно услышать что-то новое.

Лучше предварительно поговорить с владельцами подобной модели, и приготовить для продавца-консультанта вопросы о ее проблемах. Чтобы он либо подтвердил, либо опроверг негатив.

Если вы едете в автосалон из другого города, заранее позвоните и уточните наличие в шоу-руме интересных для вас моделей (пусть даже с другим двигателем или в другой комплектации). Очень важно вдумчиво "потрогать руками" все нужные модели и сравнить их, когда они стоят рядом.

Во время визита в салон не отказывайтесь от услуг продавца-консультанта. В конце концов, только он может дать скидку от объявленного прайса

Советуем вам подготовить запасной вариант – автосалон другого бренда, где продаются машины того же класса и/или того же ценового сегмента, на который вы как будто нацелились окончательно.

Выслушайте все, что будет говорить вам консультант, не перебивайте: их речи обычно взвешенные и насыщенные информацией.

Стоит сообщить продавцу-консультанту о том, что у вас есть альтернативный вариант покупки – модель другой марки, и попросите его рассказать о недостатках модели конкурентов.

Выслушивая предложения по кредиту, выясняйте все варианты кредитования и просите их распечатки, чтобы иметь возможность сравнить и обдумать их дома.

Скажите продавцу, что собираетесь посетить еще и салон другого бренда. Это полезно сразу по двум причинам: с точки зрения финансов (вам могут предложить дополнительные скидки или существенные подарки) и с точки зрения получения дополнительной информации – сравнение двух моделей. То же самое проделайте и в другом автосалоне.

В автосалоне можно торговаться. Если менеджер увидит, что для вас на самом деле важна каждая тысяча гривен, он предложит вам либо скидку (такая возможность есть не всегда), либо существенные подарки – бесплатную антикоробработку, охранную систему, коврики, страховку и тому подобное.

В автосалоне вы получите много информации о различных комплектациях выбранной модели. Чтобы ничего не спутать, возьмите домой бумажные буклеты со всеми данными

На прощание желательно взять визитку менеджера (консультанта), с которым вы общались. Собственно,через день-два он вам сам позвонит и поинтересуется вашим окончательным решением, и вы сможете уточнить те вопросы, которые остались для вас неясными.

Рекомендация:

Автомобиль стоит немалых денег, поэтому очень важно приобрести именно то, что вам нужно. При выборе модели будьте придирчивы. Пользуйтесь только надежными источниками информации, проверяйте услышанное от посторонних лиц. Имейте в виду, что одни источники могут несколько недоговаривать или слишком приукрашивать действительность из корыстных соображений (например, консультанты в салоне), а другие – по неведению или из стремления повысить значимость собственной персоны (владельцы авто определенной марки).