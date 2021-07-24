В центре Киева козы паслись возле МИДа – фото

В центре Киева возле здания министерства иностранных дел Украины заметили двух коз, которые паслись на маленьком "зеленом островке" на паркинге на Михайловской площади, 1, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее фото животных опубликовал член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

На кадре видно, как одна из белых коз щиплет травку, а вторая рядом взобралась на бетонное ограждение, словно позирует фотографу.

Горбаль в шутку отметил, что таких животных стоило бы отлить в бронзе - уж очень красиво выглядит подобная картина с козами на фоне массивных колонн здания МИД Украины, выполненного в стиле сталинского ампира (монументализм), и построенного в 1939 году.

Фото: facebook.com/vasyl.gorbal

Нужно отметить, что этих двух коз замечают в центре Киева уже не впервые. Дело в том, что животные обитают в одном из домов неподалеку, и уже попадались на глаза жителям столицы на газонах Михайловской и Софийской площадей, а также в сквере у Владимирского проезда.

Автор: Владимир Костырин