Австрия усиливает контроль на границах из-за мигрантов

Правительство Австрии решил усилить контроль на своих границах. Причиной является увеличение потока мигрантов, которые пытаются пересечь границу нелегально, сообщает DW.

Об этом на совместной пресс-конференции заявили министр внутренних дел Карл Негаммер и министр обороны Клаудиа Таннер.

Для начала австрийское правительство решило отправить на границы страны дополнительно 400 военных. Наиболее проблемным является участок границы с Венгрией.

Всего с начала 2021 здесь задержали около двух сотен контрабандистов, которые организовывали незаконное пересечение границы Австрии, сообщили министры.