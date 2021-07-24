Испания на следующей неделе откроет границы для украинцев

С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Дмитрия Кулеба.

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД" , - подчеркнул Кулеба.

Ранее Франция открыла границы для украинских туристов. Кроме того, власти Нидерландов разрешила с 22 июля въезд в страну украинцам с любой целью.