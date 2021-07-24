Украину представили Чернобылем на Олимпиаде-2020

Японский телеканал MBC выбрал изображение разрушенной Чернобыльской атомной электростанции в качестве иллюстрации для Украины во время парада на церемонии открытия, сообщает Обозреватель.

В тот момент, когда наша сборная проходила по стадиону в Токио, на экране появилась фотография 1986 года, сделанная над 4-м реактором.

Фото разрушенной ЧАЭС. Источник: АР

Украину иллюстрировали Чернобылем. Источник: Кадр из трансляции

На "оригинальное" представление стран у себя в Twitter﻿ обратил внимание журналист Рафэль Рашид.

Стоит отметить, что Италия у телекомпании вызвала ассоциацию с пиццей.

Италию иллюстрировали пиццей. Источник: Кадр из трансляции

Норвегию проиллюстрировали снимком лосося.

Норвегия. Источник: Кадр из трансляции

Гаити показали рядом со снимком с государственным переворотом.

Гаити. Источник: Кадр из трансляции

Напомним, что чернобыльская трагедия произошла в апреле 86 года. В результате дефектов конструкции реактора и неосмотрительных действий персонала 4-й энергоблок был полностью разрушен.

Авария на ЧАЭС

Эта авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Олимпийская сборная Украины.

Напомним, что нашу страну на японских ОИ представляю 157 спортсменов.