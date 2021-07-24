Украину представили Чернобылем на Олимпиаде-2020
Японский телеканал MBC выбрал изображение разрушенной Чернобыльской атомной электростанции в качестве иллюстрации для Украины во время парада на церемонии открытия, сообщает Обозреватель.
В тот момент, когда наша сборная проходила по стадиону в Токио, на экране появилась фотография 1986 года, сделанная над 4-м реактором.
На "оригинальное" представление стран у себя в Twitter обратил внимание журналист Рафэль Рашид.
Стоит отметить, что Италия у телекомпании вызвала ассоциацию с пиццей.
Норвегию проиллюстрировали снимком лосося.
Гаити показали рядом со снимком с государственным переворотом.
Напомним, что чернобыльская трагедия произошла в апреле 86 года. В результате дефектов конструкции реактора и неосмотрительных действий персонала 4-й энергоблок был полностью разрушен.
Эта авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.
Напомним, что нашу страну на японских ОИ представляю 157 спортсменов.