Украина в пятерке стран по экспорту сельхозтоваров в ЕС

Украина по объемам экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства оказалась на четвертой позиции, сообщает Зеркало недели.

Показатели экспорта представлены в период с января по апрель 2021 года, говорится в отчете по торговле ЕС.

Среди главных агропромышленных поставщиков в ЕС в первые четыре месяца 2021 года Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта.

Украина наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1874 млн евро (-452 млн евро, или -19,4%).

Снижение объемов произошло из-за уменьшения самих объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% - до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% - до 40,3 миллиарда евро.

За январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года украинский импорт товаров увеличился на 11,0%, до 15,02 млрд долл., а экспорт - на 12,0%, до 13,71 млрд долл.