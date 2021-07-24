Amazon удалил 200 млн фейковых обзоров товаров

Американский интернет-гигант Amazon течение прошлого года обнаружил и удалил из своей платформы онлайн-продаж более 200 млн фейковых обзоров о товарах, сообщает DW.

Компания начала более активно бороться с продавцами, которые используют маркетплейс Amazon и при этом, для увеличения собственных доходов, оплачивают вымышленные обзоры об их продукции. Только в Германии с 2018 года Amazon подал 30 судебных исков против таких предпринимателей.

17 из таких дел в ФРГ Amazon выиграл, отсудив у недобросовестных продавцов и торговых агентов всего около 150 000 евро компенсации.

Amazon тратит ежегодно около 700 млн долларов на сотрудников и программное обеспечение, которые борются с мошенничеством и манипуляциями на онлайн-платформе.