Какие электромобили доступны у дилеров в Украине

Продажи электрокаров в Украине растут так же стремительно, как и в Европе. Хотя, конечно, объемы у нас не те. Тем не менее, и в нашей стране официально доступны новые и самые популярные модели электрокаров. Сайт выяснил, какие это модели, сколько они стоят и могут проехать на одной зарядке, сообщает Autoconsulting.

По информации, у нас сегодня уже официально представлено полтора десятка полностью электрических моделей в разных классах. Причем, практически все из них входят в число самых популярных электрокаров в странах ЕС.

По итогам продаж за первое полугодие 2021 г, рост объемов реализации электромобилей у нас в стране составил, по сравнению с 2020-м, - 31%. Что чуть меньше общего роста рынка в 32%. Но на этом электро оптимизм и заканчивается. В общей сложности, за 6 месяцев 2021 г в Украине было реализовано 427 новых электрокаров. Не густо, и это - меньше 1% рынка.

Какие же электромобили официально предлагают наши импортеры и дилеры? И каковы их характеристики и цены. Заметим, что речь идет только о новых авто, и только от официальных продавцов. Расскажем о них в алфавитном порядке.

Audi e-tron

Audi e-tron предлагается у нас сразу в нескольких вариантах. Это, собственно Audi e-tron, а также - Audi e-tron Sportback, Audi e-tron S, Audi e-tron S Sportback и Audi e-tron GT.

В Audi e-tron 50 quattro электрическая силовая установка выдает мощность в 230 кВт и 540 Нм крутящего момента. Литий-ионный аккумулятор имеет емкость 71 кВт-ч и обеспечивает запас хода от одной зарядки в комбинированном цикле - 347 км. Цены на Audi e-tron стартуют с 1 790 333 грн.

BMW i3

Электромобиль BMW i3 предлагается в обычной и спортивной версии BMW i3s. Обычный базовый BMW i3 имеет мощность электрической силовой установки 150 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Запас хода от одной зарядки обещают в 260 км. Цены на BMW i3 стартуют с 1 106 669 грн.

BMW iХ

BMW iХ называют техническим флагманом баварской марки. И предзаказ на него можно сделать в Украине уже сейчас. BMW iХ xDrive40 имеет электрическую силовую установку мощностью 326 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с. Запас хода обещают в 400 км. Цены стартуют с 1 998 463 грн.

Hyundai Kona Electric

Кроссовер Hyundai Kona Electric в базовой версии имеет электромотор мощностью 136 л.с. и батарею емкостью 32 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода в 312 км. А с усиленной батареей на 64 кВт-ч - 450 км. Цена Hyundai Kona Electric с усиленной батареей – 1 185 600 грн.

На новую Hyundai Kona Electric с таким же электромотором и запасом хода в 305 км цена стартует с 1 024 600 грн.

Hyundai Ioniq Electric

В седане Hyundai Ioniq Electric электрическая силовая установка имеет мощность 136 л.с. и 295 Нм. Аккумулятор емкостью 38,3 кВт-ч дает запас хода в 311 км. Цены на новый седан Hyundai Ioniq Electric стартуют с 934 900 грн.

Hyundai Ioniq 5

Кроссовер Hyundai Ioniq 5 предлагается, как с передним, так и с полным приводом. А также - с аккумуляторной батареей повышенной емкости на 72,6 кВт-ч. Дальность пробега с ней обещают в 481 км. Цены на кроссовер Hyundai Ioniq 5 стартуют с 1 348 600 грн. Но это цена для стандартной батареи емкостью 58 кВт-ч. и базовой силовой установки мощностью 159 кВт и 305 Нм.

JAC EV S7

Китайский электрический кроссовер JAC EV S7 в этом году у нас уже не продается. В свое время он был самым доступным новым электрокаром в стране.

Jaguar I-Pace

С электромотором мощностью 400 л.с и 600 Нм Jaguar I-Pace разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с. Аккумулятор на 90 кВт-ч дает запас хода в 470 км. Цены стартуют с 2 255 000 грн.

Mercedes-Benz EQC

С недавних пор подход Mercedes-Benz к работе с медиа на украинском рынке полностью изменился, что первым почувствовал на себе AUTO-Consulting. Тем не менее, мы проинформируем наших читателей, что говорят, будто дилеры начали предлагать Mercedes-Benz EQC на украинском рынке. А еще якобы он укомплектован мотором мощностью 408 л.с. и батареей емкостью 80 кВт-ч. Как обещают, одной зарядки хватает на 445 км. Цена – 54 497 евро. Но это не точно.

Mini Cooper SE

Зато с Mini все известно досконально. В Mini Cooper SE установлен электромотор мощностью 184 л.с., который разгоняет хэтчбек до 100 км/ч за 7,3 с. Аккумуляторная батарея на 32,6 кВт-ч дает запас хода в 235 км. Цена на Mini Cooper SE стартует 1 0184 64 грн.

Nissan Leaf

Nissan Leaf имеет электромотор мощностью 150 л.с и 320 Нм крутящего момента. Он разгоняет электрокар до 100 км/ч за 7,9 с. Батарея на 40 кВт-ч дает запас хода в 270 км. Цены на Nissan Leaf стартуют с 962 340 грн.

Porsche Taycan

Porsche Taycan в стартовой комплектации имеет мотор мощностью 408 л.с., который разгоняет его до 100 км/ч за 5,4 с. Батарея объемом 79,2 кВт-ч обеспечивает запас хода в 354 км. Цена на Porsche Taycan стартует с 2 472 960 грн.

Как видим, в Украине достаточно широкий выбор новых официальных электромобилей. Еще десятка два различных электрокаров (в основном китайских) попадает к нам разными неофициальными каналами. Тем не менее, суммарные объемы их продаж оставляют желать лучшего.