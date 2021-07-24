Правоохранители ликвидировали канал переправки янтаря через границу

Правоохранители ликвидировали канал переправки янтаря за границу и провели масштабные обыски у фигурантов, к незаконной деятельности причастны минимум 10 человек - жителей Волынской и Ровенской областей, сообщает Интерфакс-Украина.

Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты.

Так, 23 июля правоохранители провели 16 санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах лиц, причастных к преступной деятельности.

"Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, кроме этого, пистолет и денежные средства" , - сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

"Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля" , - добавили в ведомстве.

Готовые изделия вне таможенного контроля злоумышленники переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Сейчас, в рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст.240-1 Уголовного кодекса Украины.