Под Харьковом медики перекрыли трассу

Под Харьковом медики устроили акцию протеста, временно перекрыв трассу Киев-Харьков-Довжанский. Работники Валковской центральной районной больницы требовали погасить задолженность по зарплате в медучреждении, сообщает РБК-Украина.

Об этом 24 июля передает "Суспільне Харків"﻿.

Десятки медработников во время пикета стали на переходе через трассу, заблокировав проезд автотранспорта. Кроме того, люди перекрывали также и объездные пути.

В руках у некоторых протестующих были плакаты с надписями "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы - нет!", "Сокращению медиков - нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".

Как рассказывают участники акции, им не платят зарплату уже 3 месяца, хотя обещают каждую неделю.

"Ковидные"за апрель мы так и не получили. Теперь говорят, что наше руководство неправильно передавало сведения. У нас столько было больных! Реанимацию, как могли, расширяли, а теперь, получается мы сидим без зарплаты" , - высказалась младшая медсестра отделения больницы Валентина Шигапова.

Она добавила, что в некоторые периоды в медучреждении никого из пациентов не принимали, и не имели на это права, поскольку стали "ковидной" больницей.

"Но мы на работу ходили! Ходили. Может, меньше могли давать, а сейчас оставили людей без копейки. Будет сентябрь, надо собирать детей в школу. За что? " - возмущается участница протеста .

В поддержку медиков вышли также представители Союза ветеранов АТО.

"Наш ветеранский союз поддерживает медиков. Как представитель Союза пришел поддержать. Я помню 2014 год, многие медики шли добровольцами в зону боевых действий. Коронавирусных больных сюда доставляли из всех районов, они по ночам работали. Это просто неуважение власти" , - сказал ветеран войны на Донбассе Сергей Сметана.

Через некоторое время к протестующим вышел директор больницы Богдан Носатов и объявил, что в НСЗУ рассказали о намерении пересмотреть амбулаторный пакет. Кроме того, он опроверг информацию о том, что медучреждения хотят закрыть, но допустил сокращение персонала на 40-50%.

"Насколько мне известно, в пятницу состоялся селектор ОГА, господин Черняк сказал, что на следующей неделе задолженность будет погашена" , - сказал директор больницы.

Трасса была перекрыта для автотранспорта из-за акции протеста около часа - приблизительно в 15:00 пикетчики ушли, и движение на дороге было возобновлено.