Известны темы встречи Зеленского и Байдена

Во время предстоящей встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности энергетической, а также проведение реформ и правосудие, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристины Квин, в интервью Суспільному﻿.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны в Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов — энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупция и реформу правосудия, а также другие реформы институтов, потому что, так как я уже упоминал нашу приверженность к успеху Украины, стране нужны крепкие, добропорядочные институты, отвечающие интересам украинского народа" , — сказал Кент.

Он подчеркнул, что сектор правосудия является критическим.

"Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ" , — прокомментировал Кент.

Он отметил, что отношения между Украиной и США — не просто однодневный визит, но глубокая сеть постоянных контактов на различных уровнях с общими программами и интересами. По словам дипломата, Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в конце июля или позже этим летом, и это не было вопросом "передачи сигналов", это действительно вопрос планирования.