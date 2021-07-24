Россияне возмутились "возвращением" Крыма Украине

Посольство России в Японии обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием вернуть на сайте Олимпиады карту Украины, на которой Крым отделен государственной границей. По словам российских дипломатов, сейчас там содержится "некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым", сообщает Обозреватель.

Посольство у себя в Facebook﻿ заявило, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате "свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Россия недовольна решением Японии "вернуть" Крым
Россия недовольна решением Японии "вернуть" Крым. Источник: Facebook посольства России в Японии

Дипломаты РФ считают, что вопрос о его принадлежности полуострова "окончательно и бесповоротно закрыт".

"Исходим из того, что МОК и оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, на официальном сайте XXXII Олимпийских игр в Токио, которые стартовали 23 июля, на мировой карте Крым отнесли к России.

С сайта Олимпиады убрали скандальную карту, отделявшую Крым от Украины
С сайта Олимпиады убрали скандальную карту, отделявшую Крым от Украины

После того, как разгорелся скандал, авторы сменили карту. А Международный олимпийский комитет извинился за то, что Крым "отрезали" от Украины.

Крым "вернули" Украине
Крым "вернули" Украине
"Это была досадная ошибка провайдера, которую немедленно исправили, как только нам стало об этом известно, и за нее мы приносим свои извинения", – утверждалось в ответе МОК.

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