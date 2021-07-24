Россияне возмутились "возвращением" Крыма Украине

Посольство России в Японии обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием вернуть на сайте Олимпиады карту Украины, на которой Крым отделен государственной границей. По словам российских дипломатов, сейчас там содержится "некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым", сообщает Обозреватель.

Посольство у себя в Facebook﻿ заявило, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате "свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Россия недовольна решением Японии "вернуть" Крым. Источник: Facebook посольства России в Японии

Дипломаты РФ считают, что вопрос о его принадлежности полуострова "окончательно и бесповоротно закрыт".

"Исходим из того, что МОК и оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью" , – говорится в сообщении посольства.

Напомним, на официальном сайте XXXII Олимпийских игр в Токио, которые стартовали 23 июля, на мировой карте Крым отнесли к России.

С сайта Олимпиады убрали скандальную карту, отделявшую Крым от Украины

После того, как разгорелся скандал, авторы сменили карту. А Международный олимпийский комитет извинился за то, что Крым "отрезали" от Украины.

Крым "вернули" Украине