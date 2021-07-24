Замглавы Харьковского облсовета арестовали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского областного совета, подозреваемому в получении взятки, сообщает УНИАН.

Об этом рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

К должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения - до 20 сентября.

Что известно о деле

22 июля детективы НАБУ разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Средства они требовали от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности. Их задержали "на горячем" после получения последней части взятки.

По сообщениям СМИ, в тот день детективы НАБУ провели обыски, в частности, у заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ).

Причина проведения следственных действий - якобы вымогательство взятки с директора областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шергея за переназначение на должность.