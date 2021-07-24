Украинцев будут лишать гражданства за российский паспорт
В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Текст законопроекта пока не опубликован, сообщает РБК-Украина.
Об этом информирует сайт парламента.
Сообщается, что 23 июля в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства. Но только в том случае, если украинец добровольно вступает в гражданство страны-агрессора.
Проект передали на рассмотрение руководству, его текст еще не обнародовали.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому предлагается ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью говорил, что легализация двойного гражданства может иметь больше негативных последствий, чем позитивных.