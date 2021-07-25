Клиент Uber заплатил 455 долларов за поездку длиной 3 километра

Недавно британец из Лондона, известен лишь инициалами A. G., заплатил за короткую поездку на такси огромные деньги. Виной тому не повышенный спрос на такси, плохие погодные условия или сбой программы подсчета, а недопустимое поведение водителя, сообщает 24 Канал.

Как прошла невероятно дорогая поездка

По словам мужчины, он ехал в такси вместе с двумя своими друзьями, с которыми ему было по пути. Он попросил у водителя поехать по определенному маршруту. Таксист отказался это делать, начал ссориться с пассажирами и в конце концов выгнал их из автомобиля. В целом они проехали 1,75 мили (2,8 километра).

Однако на этом эта неприятная история не закончилась. На следующий день A. G. получил квитанцию ​​от Uber на 332 фунта стерлингов (455 долларов или почти 12 500 гривен). На тот момент эту сумма уже списали с его счета.

Оказалось, что водитель не выключил счетчик, когда пассажиры покинули его автомобиль. Вместо этого он оставил его включенным на 16 часов 27 минут.

Шокированный мужчина сразу же обратился в службу поддержки компании Uber. Но несмотря на справедливую надежду на возмещение, ему там не помогли. Он разговаривал с оператором на протяжении 1 часа и 20 минут, но это не дало никакого результата.

Тогда A. G. написал письмо изданию The Guardian, в котором рассказал все, что произошло от начала поездки до разговора со службой поддержки. Лишь после того, как журналисты связались с Uber, компания предложила мужчине возмещение.