За сутки в Украине госпитализированы более 400 больных с коронавирусом

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине было зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 19, медработников – 2). 12 больных умерли, 159 - выздоровели, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава. Сообщается, что в течение суток госпитализированы 422 человека. Проведено почти 40 тысяч тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 248 450 случаев коронавируса, среди них 52 847 оказались летальными. Выздоровели 2 184 195 пациентов.