Как укрепить иммунитет - 6 советов доктора Комаровского
Евгений Комаровский озвучил 5 простых советов, выполняя которые постоянно, можно укрепить иммунную систему, сообщает Сегодня.
Стрессы, плохое питание, вредные привычки, игнорирование гигиены – казалось бы вещи очевидные и вредные. Но именно они ослабляют нашу иммунную систему. Чтобы иммунитет не подкачал, достаточно придерживаться простых правил, который перечислил популярный детский врач Евгений Комаровский.
Какие же 6 правил для крепкого иммунитета?
Эти правила нам всем хорошо известны, осталось только их придерживаться, а именно:
- быть физически активным и заниматься спортом,
- достаточно спать и высыпаться,
- пить много воды, то есть соблюдать водный баланс,
- отказаться от алкоголя,
- не забывать мыть руки чаще,
- питаться рационально.
Как видите, вполне обычные вещи помогут сделать вашу иммунную систему более выносливой.