Как укрепить иммунитет - 6 советов доктора Комаровского

Как укрепить иммунитет - 6 советов доктора Комаровского

Евгений Комаровский озвучил 5 простых советов, выполняя которые постоянно, можно укрепить иммунную систему, сообщает Сегодня.

Стрессы, плохое питание, вредные привычки, игнорирование гигиены – казалось бы вещи очевидные и вредные. Но именно они ослабляют нашу иммунную систему. Чтобы иммунитет не подкачал, достаточно придерживаться простых правил, который перечислил популярный детский врач Евгений Комаровский.

Какие же 6 правил для крепкого иммунитета?

Эти правила нам всем хорошо известны, осталось только их придерживаться, а именно:

  1. быть физически активным и заниматься спортом,
  2. достаточно спать и высыпаться,
  3. пить много воды, то есть соблюдать водный баланс,
  4. отказаться от алкоголя,
  5. не забывать мыть руки чаще,
  6. питаться рационально.

Как видите, вполне обычные вещи помогут сделать вашу иммунную систему более выносливой.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics