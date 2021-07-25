В Украине за сутки вакцинировано более 71 тыс. человек – Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 24 июля, были вакцинированы 71 571 человек.

"71 571 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 24 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы – 21 150 человек" , - указывается в сообщении Минздрава.

В течение суток в Украине работали 272 мобильные бригады, 741 пункт вакцинации и 501 центр вакцинации.

С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.