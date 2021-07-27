Стань королевой пляжа: топ-5 трендов купальников 2021

Важное правило, если хотите выглядеть классно на пляже - купальник выбираем по типу фигуры и визуально корректируем ее к "песочным часам". Ну а чтобы быть на волне трендов, разбираем, что же актуально этим летом, сообщает РБК-Украина.

Стилист Катрин Дойл рассказала в Instagram, какие же купальники в тренде в 2021 году.

Неоновые оттенки - яркие и сочные

Это могут быть как раздельные купальники, так и классические сдельные. Важно помнить, что неоновые оттенки хорошо смотрятся на слегка загорелой коже, так что рекомендую такого цвета купальник оставить не на первый день загара.

instagram.com/katrin_doyle

⠀Цельные купальники с цветочным принтом

Очень женственные купальники, немного напоминают греческий стиль с ноткой романтизма. Такие купальники могут служить полноценным топом в отеле на отдыхе в сочетании с юбкой, шортами, летящими брюками.

instagram.com/katrin_doyle

⠀Купальники в материале terry cloth остались с нами ещё с прошлого сезона. Яркие, интересные, необычные - за счёт своей фактуры привлекают внимание. Максимально современный купальник, так сказать must have 2021.

instagram.com/katrin_doyle

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Трикотажные купальники или вязаные крючком

Не совсем практичный вариант купальника, так как материал долго сохнет и растягивается в воде, что создаёт некое неудобство. Такой купальник отлично подойдёт на смену мокрому купальнику после плавания в бассейне или моря.

instagram.com/katrin_doyle

Купальники с драпировкой

Она может быть как элементом на купальнике, так и полностью по твоему купальнику. Драпировка сейчас на пике популярности как в одежде, так и в купальниках. Важно помнить, что драпировка увеличивает объемы, поэтому следует внимательно подбирать такой вариант купальника с учётом особенностей Вашей фигуры.

instagram.com/katrin_doyle

Автор: Марина Настевич