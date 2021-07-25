В Бразилии десятки тысяч вышли на акции за отставку Болсонару

В Бразилии десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки президента Жаира Болсонару и лозунгами против его политики по борьбе с коронавирусом, сообщает DW.

Акции были анонсированы в 400 городах по всей стране. Протесты, организованные сторонниками левого политического курса, профсоюзами и общественными объединениями, проходят уже четвертые выходные подряд.

Во втором по величине городе страны - Рио-де-Жанейро - тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красных одеждах и защитных масках. Они держали плакаты и транспаранты с надписями: "Долой коррумпированного преступника", "Импичмент - сейчас", "Мы хотим прививок, он хочет взяток". Акции прошли, в частности, также в Ресифи и Салвадоре.

Протестующие жаловались на позднее начало кампании вакцинации, высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, экономически пострадавших от пандемии.