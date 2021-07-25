Обнаружено место на Земле, где нет ни одного микроба

Ученые впервые обнаружили место на Земле, где нет ни одного живого организма, включая простейшие клетки микробов. Это привело к заключению, что процесс поиска живых материй на Марсе, который целиком поглотил научные сообщества, не приведет к положительному результату, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали в статье Journal of Geophysical Research: Biogeosciences﻿. Единственным известным "мертвым" местом на планете назван ледник Шеклтона, который находится в Антарктиде.

Эксперты подчеркнули, что вся территория Земли усеяна клетками, амебами, микробами и бактериями. И только этот снежный шельф сконцентрировал в себе такие феноменальные условия холода, сухости и солености, что исключил возможность выживания даже тем организмам, которые способны приспособиться в любых температурах и физических состояниях.

"Беря во внимание, что почвы на Марсе значительно старше, находятся в аналогичных или даже более суровых условиях и содержат еще более высокие концентрации тех же солей… наши результаты свидетельствуют, что поиск активной жизни в поверхностных почвах на Марсе вряд ли увенчается успехом" , – указывают в научной статье.

Впрочем, это исследование не признает Джефф Боуман из Института океанографии Скриппса﻿, который не принимал участие в экспедиции в Антарктиду. Ученый утверждает, что на Земле нет мест, где не обитают простейшие организмы, а результаты, полученные после исследований ледника, получены с серьезными погрешностями.

Ледник Шеклтона – крупнейший ледник в западной части материка Антарктида. Его длина составляет 96 км, а ширина – до 16 км. Был открыт во время американской экспедиции в Антарктиду в 1939-1941 гг. Был назван в честь лидера похода Эрнеста Шеклтона.