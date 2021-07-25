Бельгию снова накрыли мощные наводнения

На юге Бельгии непогода вновь поразила районы, которые более недели назад пострадали от мощного наводнения. Мощные ливни снова вызвали наводнения в более десяти населенных пунктах на берегу реки Маас, сообщает DW.

В городе Динан в провинции Намюр, в 90 километрах к юго-востоку от Брюсселя, смыты потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.

В городе Намюр этой же провинции из-за непогоды эвакуированы жителей нескольких домов. В соцсетях распространялись видео, на которых мощные потоки воды смывали машины, выворачивали булыжной камни, тянули за собой асфальтовые плиты. В провинции Брабант были зафиксированы оползни.

По состоянию на утро 25 июля о жертвах и пострадавших информация отсутствует. Представитель бельгийского национального кризисного центра сообщил, что циклон прошел провинцию Намюр и ситуация в регионе стабилизировалась. Он добавил, что последствия этого циклона "не сравнить с теми, что причиной непогода 14 и 15 июля".